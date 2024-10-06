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В Таллинне пьяный водитель снес фонарный столб

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Полицейский автомобиль на месте происшествия.
Полицейский автомобиль на месте происшествия. Фото: Taavi Sepp

В воскресенье, 6 октября, утром полиция поймала за рулем пьяного водителя, который стал виновником ДТП в Нымме.

Сегодня в восемь утра в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Таллинне в районе Нымме у дома на Пярнуском шоссе, 177. Автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого был 32-летний мужчина, врезался в фонарный столб.  

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, на месте полицейские установили, что водитель употреблял алкоголь. Медики скорой помощи проверили его состояние здоровья, но он в аварии не пострадал. 

В результате ДТП столб упал и движение на месте происшествия было некоторое время нарушено. 

В воскресенье утром полиция сообщила, что за прошедшие сутки на дорогах страны были пойманы 19 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

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