ФОТО Директор школы купил китайский электромобиль: хорошее соотношение цены и качества

Точное название модели - Maxus Euniq 6. Можно предположить, что сходство названия с электромоделями Hyundai Ioniq не случайно. С глобальной точки зрения Китай незаметно захватывает рынок электромобилей. Однако в Эстонии по-прежнему мало видно произведенных там машин.

По словам Таммару, директора Валгаской основной школы и школы Прийметса, он искал машину, в которой могла бы разместиться вся семья, но при этом она была бы по разумной цене. «Если сравнивать, например, с европейскими автомобилями, то соотношение цена-качество у этой конкретной машины относительно нормальное».