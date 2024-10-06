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ФОТО Директор школы купил китайский электромобиль: хорошее соотношение цены и качества

Перевод: София Солдатенко
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По словам Тийта Таммару, ходовые качества Maxus Euniq 6 достаточно хорошие.
По словам Тийта Таммару, ходовые качества Maxus Euniq 6 достаточно хорошие. Фото: Tiit Loim

В последнее время по Валга разъезжает необычный ярко-красный внедорожник. Это электромобиль Maxus китайского производства, владелец которого - директор школы Тийт Таммару - говорит, что китайская машина достаточно хороша, чтобы на ней ездить.

Точное название модели - Maxus Euniq 6. Можно предположить, что сходство названия с электромоделями Hyundai Ioniq не случайно. С глобальной точки зрения Китай незаметно захватывает рынок электромобилей. Однако в Эстонии по-прежнему мало видно произведенных там машин.

По словам Таммару, директора Валгаской основной школы и школы Прийметса, он искал машину, в которой могла бы разместиться вся семья, но при этом она была бы по разумной цене. «Если сравнивать, например, с европейскими автомобилями, то соотношение цена-качество у этой конкретной машины относительно нормальное».

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