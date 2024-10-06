Заправочные станции готовятся к приходу зимы

«Водителям рекомендуется в октябре полностью использовать летнее топливо в баке и затем заправиться зимним морозостойким топливом. Это гарантирует надежную работу автомобиля при наступлении морозов», - говорит руководитель по закупкам и логистике Olerex Вейко Вярк.

Согласно законодательству Эстонской Республики, с октября начинается переход на промежуточное топливо классов E и F, которое выдерживает температуру до -15 и -20 градусов. Промежуточное топливо будет доступно на заправках до конца ноября, после чего в продажу поступит зимнее морозостойкое топливо.

«В зависимости от местоположения промежуточное топливо поступит на заправки в течение октября. Уже в ноябре мы начнем поставлять зимнее топливо, чтобы к концу месяца оно было доступно на всех станциях Olerex по всей Эстонии», - добавляет Вярк.

Он также напоминает автовладельцам, что эффективность зимнего дизельного топлива снижается, если его смешивать с летним, уже находящимся в баке. Вярк отмечает, что при добавлении зимнего дизельного топлива к летнему, которое уже находится в баке, может не произойти их полного смешивания. «Если в баке находятся и летнее, и зимнее топливо, то с первыми морозами в топливе могут образоваться парафиновые кристаллы, что может привести к засорению топливного фильтра и не позволит автомобилю завестись», - поясняет Вярк.

Поскольку морозы больше всего влияют на автомобили с дизельными двигателями, владельцы часто добавляют в топливо дополнительные присадки для повышения морозостойкости. Вярк отмечает, что добавки действительно могут улучшить устойчивость к морозам, если использовать их вовремя. Однако в этом нет необходимости, если заправляться топливом EcoForce, произведенным из полностью возобновляемого сырья, которое продается в Olerex.