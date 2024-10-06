Электричество подешевеет и в Эстонии: финская АЭС возобновила производство электроэнергии

Владелец атомной электростанции «Олкилуото» Teollisuuden Voima (TVO) сообщил, что второй энергоблок после устранения неисправности снова начал производить электроэнергию в воскресенье, 6 октября, в 5:26 утра. Производство электроэнергии было прервано 9 сентября, когда в генераторе станции наблюдалась повышение влажности. Перерыв в производстве длился 28 дней.

«Поврежденный ротор генератора с водяным охлаждением теперь заменен, и производство электроэнергии может продолжаться. Для увеличения мощности потребуется около 30 часов», - говорится в сообщении TVO. Если максимальная мощность «Олкилуото-2» составляет 890 МВт, производство электроэнергии первоначально продолжится на более низком уровне мощности, чем раньше, - 725 мегаватт.

По данным TVO, мощность ограничена, чтобы снизить риск выхода ротора из строя. По данным компании, ограничения производства продлятся несколько месяцев. Доля производимой «Олкилуото-2» электроэнергии составляет в Финляндии около восьми процентов.

Поскольку ветровой энергии сегодня не так много, возвращение АЭС в сеть поможет и эстонским потребителям. Если вчера биржевая электроэнергия в Эстонии стоила в среднем 115 евро за мегаватт-час, то сегодня цена снизилась до 77,36 евро. В Финляндии биржевая электроэнергия сегодня стоит в среднем всего 34,38 евро МВтч.