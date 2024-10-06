Не стоит торопиться с продажей машины: план сокращений правительства может сильно ударить по региональным маршрутам

В Тартумаа AS Hansa Bussiliinis будет перевозить пассажиров по уездным линиям еще как минимум четыре года. Однако будущее количество отправлений автобусов компании зависит от государственного кошелька.

Правительство планирует в следующем году сократить субсидии для операторов общественного транспорта на шесть миллионов евро. Общественный транспорт в Тарту финансируется из городского бюджета, однако региональные маршруты могут пострадать от этих сокращений.