Правительство планирует в следующем году сократить субсидии для операторов общественного транспорта на шесть миллионов евро. Общественный транспорт в Тарту финансируется из городского бюджета, однако региональные маршруты могут пострадать от этих сокращений.
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Не стоит торопиться с продажей машины: план сокращений правительства может сильно ударить по региональным маршрутам
Перевод: Каролийна Вертяева
Обслуживание региональных линий в основном финансируется государством, как пояснил руководитель Центра общественного транспорта Тартумаа Майкл Аунапуу. «Иными словами, без государственных субсидий обслуживание маршрутов было бы невозможно», - отметил он, добавив, что также имеется вклад местных самоуправлений и доход от продажи билетов.