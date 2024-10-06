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Не стоит торопиться с продажей машины: план сокращений правительства может сильно ударить по региональным маршрутам

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В Тартумаа AS Hansa Bussiliinis будет перевозить пассажиров по уездным линиям еще как минимум четыре года. Однако будущее количество отправлений автобусов компании зависит от государственного кошелька.
В Тартумаа AS Hansa Bussiliinis будет перевозить пассажиров по уездным линиям еще как минимум четыре года. Однако будущее количество отправлений автобусов компании зависит от государственного кошелька. Фото: Hansa Bussiliinid

Правительство планирует в следующем году сократить субсидии для операторов общественного транспорта на шесть миллионов евро. Общественный транспорт в Тарту финансируется из городского бюджета, однако региональные маршруты могут пострадать от этих сокращений.

Перевод: Каролийна Вертяева

Обслуживание региональных линий в основном финансируется государством, как пояснил руководитель Центра общественного транспорта Тартумаа Майкл Аунапуу. «Иными словами, без государственных субсидий обслуживание маршрутов было бы невозможно», - отметил он, добавив, что также имеется вклад местных самоуправлений и доход от продажи билетов.

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