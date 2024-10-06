В третьем квартале предприятия в Эстонии подверглись более чем 641 млн кибератак

Как отмечается в переданном BNS отчете Turvanet, ежемесячно местные предприятия в Эстонии подвергаются более чем 10 000 попыток атак или компрометирующих событий. В сентябре статистика предотвращения угроз значительно выросла. По сравнению с предыдущим периодом количество таких событий сократилось на 9 %, при этом было заблокировано почти 708 миллионов попыток нанести какой-либо ущерб предприятиям.

Из более чем 641 миллиона событий, зафиксированных фильтрами безопасности, большинство составили попытки атак на офисные соединения и устройства из общедоступного интернета, посещения сайтов с вредоносным ПО или фишингом, запросы с уже зараженных устройств к серверам управления и вирусы, передаваемые в незашифрованном трафике.

По сравнению с предыдущим кварталом количество зараженных вредоносным ПО устройств, подключенных к серверам управления, увеличилось на 44 %, а количество попыток атак на устройства и системы, видимые из интернета и активно ищущие уязвимости в системе безопасности, - на 36 %.

В наибольшей степени сократилось количество вирусных событий, обнаруженных в незашифрованном сетевом трафике. Этого следовало ожидать, поскольку все больше трафика в интернете шифруется, но другие меры обнаружения по-прежнему работают эффективно.

Большинство атак на местные предприятия в Эстонии было совершено из Польши, США и Финляндии. По сравнению с предыдущим кварталом количество атак из Польши увеличилось на 38 %, в то время как атаки из США и Финляндии сократились на 55 % и 8 % соответственно.

Больше всего увеличилось количество атак из Латинской Америки и Африки, которые по сравнению со вторым кварталом выросли на 74 и 172 процента соответственно - 547 940 и 1,3 миллиона атак. Также значительно, на 40 %, увеличилось количество атак из Индии - всего было заблокировано девять миллионов. Угрозы, исходящие с российских серверов, были заблокированы 744 126 раз, что на 15 процентов меньше, чем в предыдущем периоде.

Turvanet - это офисный интернет-сервис компании Telia для бизнес-клиентов, который фильтрует интернет-трафик, блокируя опасные веб-сайты, вредоносные действия и DDoS-атаки до того, как они попадут на устройство пользователя и станут причиной неправомерного использования данных компании. В режиме онлайн фильтр безопасности защищает весь интернет-трафик в офисе.