ФОТО Автомобили, налог на которые будет до 1500 евро в год, заполонили улицы города

Закрывающий сезон съезд клуба Dodge Challenger Club Estonia прошел в субботу на Певческом поле Вильянди.
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Президент клуба Рандо Силлак рассказал Sakala, что целью заезда было развитие эстонской автомобильной культуры. По его словам, в созданном два года назад клубе около 60 членов.
На вопрос, какой налог придется платить за этот тип автомобилей в будущем, Силлак ответил, что это болезненный вопрос. Если вы впервые регистрируете Dodge Challenger в Эстонии, вам придется заплатить около 8000 евро. «Годовой взнос составит 1000-1500 евро», - добавил он.