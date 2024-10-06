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ФОТО Автомобили, налог на которые будет до 1500 евро в год, заполонили улицы города

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Закрывающий сезон съезд клуба Dodge Challenger Club Estonia прошел в субботу на Певческом поле Вильянди.

Президент клуба Рандо Силлак рассказал Sakala, что целью заезда было развитие эстонской автомобильной культуры. По его словам, в созданном два года назад клубе около 60 членов.

На вопрос, какой налог придется платить за этот тип автомобилей в будущем, Силлак ответил, что это болезненный вопрос. Если вы впервые регистрируете Dodge Challenger в Эстонии, вам придется заплатить около 8000 евро. «Годовой взнос составит 1000-1500 евро», - добавил он.

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