Тяжелое ДТП в Таллинне унесло две жизни: в больнице умерла и пассажирка

В субботу, 5 октября, в 16:45 в Центр тревоги поступило сообщение о серьезной аварии в районе Пыхья-Таллинна. Управлявший мотоциклом 46-летний мужчина скончался на месте. 43-летняя пассажирка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где она, к сожалению, умерла сегодня.

Авария произошла возле жилого дома на улице Эрика, где столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

Оперативный руководитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Мартин Тедер вчера сказал, что согласно предварительной информации, мотоцикл Yamaha YZF-R1 двигался по улице Эрика в направлении улицы Тёэстузе и пытался обогнать машину впереди через встречную полосу. В это время легковой автомобиль Toyota Yaris под управлением 32-летнего водителя начал поворачивать налево с прилегающей дороги на улицу Эрика, что привело к столкновению.

Водитель автомобиля имел водительские права и был трезв. Мотоциклист и пассажирка были в шлемах, а факт трезвости мотоциклиста будет установлен в ходе экспертизы.

Для выяснения всех деталей происшествия полиция начала уголовное производство.