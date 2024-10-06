Бизнесмену, обвиненному в мошенничестве, грозит новое уголовное дело

Еще в январе прошлого года Postimees писал о том, как Ластик нацелился на европейские миллионы от фонда Archimedes, которые были предназначены для проектов, где спонсор хотел видеть в главной роли государственные научные учреждения.

Ластику было необходимо научное учреждение и, конечно, надежная IT-компания, которая согласилась бы участвовать в проекте. У него уже была «ручная» IT-компания Almic OÜ, с которой ранее он сотрудничал в махинациях с поддержкой от EAS. Единственной проблемой было то, что Almic не соответствовал требованиям государственного научного учреждения.

Так на пути Ластика оказался Центр разработки программных технологий (STACC), который объединял уважаемых и ничего не подозревающих ученых, и соответствовал критериям фонда Archimedes. Ученые не подозревали о возможной махинации, считая, что за проверку проекта отвечает спонсор.

По договору с фондом Archimedes, STACC выступал в роли главного подрядчика, хотя на тот момент у компании не было реальных возможностей для выполнения необходимого объема IT-разработок. Однако желание участвовать в проекте было большим, так как Ластик обещал создание IT-решения, которое могло бы стать новой успешной историей, подобной Skype.

Чтобы успокоить ученых, Ластик предложил идею - основную часть IT-работ выполнит Almic OÜ. При этом большая часть средств должна была уйти Almic, что не вызвало подозрений у ученых.