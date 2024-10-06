Скандальный бизнесмен Марко Ластик, основатель стартапа Eurora Solutions, который растрачивал десятки миллионов евро инвесторов и уже находится под судом по обвинению в мошенничестве с фондом EAS, столкнулся с новым уголовным делом. На этот раз его подозревают в хищении средств из фонда поддержки Archimedes.
Бизнесмену, обвиненному в мошенничестве, грозит новое уголовное дело
Еще в январе прошлого года Postimees писал о том, как Ластик нацелился на европейские миллионы от фонда Archimedes, которые были предназначены для проектов, где спонсор хотел видеть в главной роли государственные научные учреждения.
Ластику было необходимо научное учреждение и, конечно, надежная IT-компания, которая согласилась бы участвовать в проекте. У него уже была «ручная» IT-компания Almic OÜ, с которой ранее он сотрудничал в махинациях с поддержкой от EAS. Единственной проблемой было то, что Almic не соответствовал требованиям государственного научного учреждения.
Так на пути Ластика оказался Центр разработки программных технологий (STACC), который объединял уважаемых и ничего не подозревающих ученых, и соответствовал критериям фонда Archimedes. Ученые не подозревали о возможной махинации, считая, что за проверку проекта отвечает спонсор.
По договору с фондом Archimedes, STACC выступал в роли главного подрядчика, хотя на тот момент у компании не было реальных возможностей для выполнения необходимого объема IT-разработок. Однако желание участвовать в проекте было большим, так как Ластик обещал создание IT-решения, которое могло бы стать новой успешной историей, подобной Skype.
Чтобы успокоить ученых, Ластик предложил идею - основную часть IT-работ выполнит Almic OÜ. При этом большая часть средств должна была уйти Almic, что не вызвало подозрений у ученых.
В конце 2018 года Ластик и Aurora Solutions OÜ (ныне банкрот Eurora Solutions OÜ) подали в фонд Archimedes заявку на получение более 1,39 миллиона евро для проведения прикладного исследования по цифровизации деклараций по НДС и таможенным пошлинам в сфере электронной коммерции. Так как главную роль в проекте играло государственное научное учреждение STACC, и средства запрашивались для научно-исследовательской деятельности, фонд Archimedes не заподозрил ничего подозрительного и одобрил заявку.
Общая сумма поддержки составила 1,3 миллиона евро, при этом заявитель должен был добавить к ней около 700 000 евро собственных средств.
От обещанного успеха к полному краху
Деньги начали поступать по назначению: от фонда Archimedes к Eurora, а затем на счет STACC. Поскольку суммы были значительными, Eurora составила отдельную таблицу, в которой были указаны ежемесячные денежные переводы с пометками «вход» и «выход». Согласно таблице, Eurora сначала перечисляла деньги STACC, который оставлял себе небольшую часть средств, а остальную сумму переводил Almic. Последний, в свою очередь, переводил крупные суммы обратно на счета компании Ластика.
Успех всей схемы должен был быть обеспечен тем, что одновременно разрабатывалось IT-решение, которое Eurora собиралась использовать. Фонд Archimedes, правопреемником которого стал Государственный центр опорных услуг (RTK), назвал Eurora одной из своих историй успеха. Однако выяснилось, что предполагаемая успешная компания превратилась в банкротное предприятие, которое поглотило десятки миллионов инвестиций. Ластик переводил средства субсидий на связанные с ним компании, так же как и в случае с мошенничеством с поддержкой EAS, которое теперь находится в суде.
Европейская прокуратура начала новое уголовное расследование по этому делу. Представитель Европейской прокуратуры Паула Тело Алвес, комментируя это дело, осталась сдержанной, отметив, что Европейская прокуратура обычно не комментирует текущие расследования и не подтверждает публично, какие именно дела рассматриваются. «Это делается для того, чтобы не поставить под угрозу ход текущих расследований и их результаты. Когда у нас будет что сказать о нашем расследовании, мы сделаем это заблаговременно», - добавила Тело Алвес.
Если в январе прошлого года Ластик уверял Postimees, что не получил от Almic никаких денег обратно и что весь проект был успешен, то теперь, когда над ним нависло новое уголовное расследование, а бизнес Eurora рухнул, он отказался давать какие-либо комментарии.
Мошенничество с поддержкой от EAS
В текущем судебном деле Марко Ластик и его брат Эрки Ластик обвиняются в мошенническом получении субсидий, а компания FL Transport - в таком же преступлении в качестве юридического лица. В соучастии в преступлениях обвиняются также компания Freselle Customs & Logistics OÜ, IT-компания OÜ Almic и её представитель Алар Антон, жена Марко Ластика Триин Ластик, семейная холдинговая компания Canderos Assets OÜ, компания OÜ Jan Tomson Disain и ее владелец Ян Томсон.
Postimees уже писал в феврале прошлого года, что Европейская прокуратура начала расследование по делу о сомнительных схемах Ластика для получения субсидий от EAS. Компания Ластика GTS Express, позже переименованная в FL Transport, запросила у EAS более 230 000 евро для того, чтобы, по их словам, вывести свой логистический бизнес на новый глобальный уровень благодаря разработке новых продуктов. В заявке, поданной в марте 2018 года, все выглядело впечатляюще: компания обещала рост оборота и прибыли, целевыми рынками назывались Европейский союз, Китай, Индия, США, Великобритания и Россия, а прогноз по чистой прибыли обещал ежегодный рост на 50%.
Однако к концу 2017 года у GTS Express дела шли настолько плохо, что собственный капитал компании оказался в минусе. Тем не менее, EAS поверил заявлениям Ластика и выделил компании 235 439,55 евро на разработку продуктов и еще 91 489,50 евро на развитие маркетинговой деятельности и продаж, сообщал Postimees.
Комичная деталь заключается в том, что сама компания Ластика продемонстрировала, насколько далеки от реальности были ее заявления при подаче заявки на получение субсидий. В январе 2019 года в суд Харьюмаа поступило заявление о банкротстве GTS Express (на тот момент переименованной в FL Transport), подписанное единственным оставшимся на тот момент членом правления компании - Эрки Ластиком, братом Марко Ластика. Сам Марко Ластик покинул компанию в августе 2018 года.
В заявлении о банкротстве компания признала, что из-за падения российского рынка последние несколько лет они находились в кризисе, и особенно тяжелой ситуация стала в 2018 году - в том самом году, когда компания запросила поддержку у EAS. Позицию компании затем поддержал и управляющий банкротством, ознакомившись с ее финансовым состоянием.
Фирма, находившаяся в серьезных финансовых затруднениях, получила от EAS в августе 2018 года 58 709 евро, а в ноябре того же года, за два месяца до подачи заявления о банкротстве, еще 118 093 евро. Однако для того чтобы показать EAS, что ведется активная разработка, Ластик привлек двух субподрядчиков: IT-разработчика Almic OÜ и компанию Jan Tomson Disain OÜ, занимающуюся дизайном. Именно здесь началась та финансовая игра, которую эксперты называют «кругом денег».
Ластик сначала перевел оборотные средства на счёт FL Transport, а затем та перечислила аналогичные суммы субподрядчикам - Almic и Jan Tomson Disain. Вскоре другая компания, связанная с Ластиком, вернула аналогичные суммы обратно на счет FL Transport, которая затем перевела деньги первой компании Ластика, оформив их как погашение овердрафта. Этот круг денежных операций повторялся, и все это происходило в один и тот же день. В результате FL Transport показала расходы якобы на субподрядчиков, что позволило представить эти суммы EAS в качестве затрат, подпадающих под получение субсидий.
Когда началось банкротное производство в отношении FL Transport, Ластик даже не потрудился уведомить об этом EAS - спонсор узнал об этом случайно во время мониторинга публикаций в Государственном вестнике.
Когда EAS узнал о банкротстве FL Transport, он принял решение о частичном возврате субсидий. Было установлено, что FL Transport всё-таки приступила к разработке продукции, и фирма должна была вернуть только 25% полученных средств, что составляло 44 200 евро. Однако и эту сумму EAS так и не получил, поскольку Ластик урегулировал дело о банкротстве с компромиссом, согласно которому его компания обязалась выплатить кредиторам лишь 2,5% от суммы требований. В результате EAS вернул всего 1 105 евро.
В феврале прошлого года, когда Postimees опубликовал статью, участники дела утверждали, что не нарушали закон. Однако текущие судебные разбирательства показывают, что Ластик стремится к разрешению дела в рамках досудебного соглашения. Следующее заседание по этому делу в Харьюском уездном суде состоится в понедельник.
Грубые угрозы и рукоприкладство
Марко Ластика можно назвать, мягко говоря, ярким бизнесменом, в арсенале которого имеются как грубые угрозы, так и быстрая готовность к физической расправе. Например, как писал Äripäev в феврале этого года, Ластику не составило труда угрожать своему деловому партнеру физической расправой. «Я обещал, что когда вернусь, выбью ему зубы так, что он будет три недели их выкакивать...» — говорилось в одном из сообщений Ластика.
В апреле 2019 года в отношении Ластика было начато уголовное расследование по статье о грубом нарушении общественного порядка с применением насилия. Ластик, как утверждается, ударил пострадавшего кулаком в лицо в одном из пабов на улице Рандвере, рассказала прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Кади Руу. Однако до суда дело не дошло, так как оно было урегулировано с применением принципа оппортунизма.
Во время предъявления обвинений полиция приостановила действие разрешений на оружие Ластика, а в 2021 году признала их недействительными по его собственному заявлению. Однако во время обыска, проведенного полицией в доме Ластика в рамках расследования экономических преступлений, было найдено значительное количество боеприпасов. Это снова привело к началу уголовного дела, которое, однако, было закрыто в декабре прошлого года. «Это означает, что деяние Ластика было квалифицировано как административное правонарушение, и, следовательно, не было оснований для уголовного преследования.
При этом также не было оснований для начала административного производства, так как возможное правонарушение к тому времени уже истекло», - пояснила прокуратура.