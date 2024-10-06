В передаче Keskpäevatund на радио Kuku Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Хельдур Меэритс обсуждали заявление председателя Социал-демократической партии Эстонии Лаури Ляэнеметса о том, что в Эстонии эпоха рыночной экономики закончилась. Журналисты также обсудили его эссе «Мы должны перейти на экономику миссии».
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Журналист: один из ведущих политиков социал-демократов заявил, что богатым считается человек, зарабатывающий 6000 евро в месяц
Перевод: Валерия Ермакова
«Никогда не знаешь заранее, что может сказать тот или иной заметный политик. На этой неделе социал-демократ, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, удивил общественность заявлением о том, что эпоха свободного рынка в Эстонии закончилась, и теперь государство должно начать управлять экономикой и делами страны», - начал передачу Хыбемяги.