В свежем исследовании BestBrokers были рассмотрены цены на недвижимость в 62 странах и проанализировано, насколько она доступна в сравнении с местными средними зарплатами. Победителем неожиданно оказалась страна, которую принято считать одной из самых дорогих в Европе. Эстония заняла лишь 18-е место.
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ГРАФИК ⟩ Неожиданный лидер: где в Европе легче всего купить дом?
Согласно отчету BestBrokers.com, самой доступной для покупки недвижимости в Европе с учетом среднего дохода является Дания.
Средняя стоимость недвижимости площадью 100 квадратных метров в Дании эквивалентна 114 месяцам чистой заработной платы. В то же время, по данным Eurostat, в 2023 году Дания была самой дорогой страной ЕС, где цены на товары и услуги были на 43% выше среднего по ЕС. Однако средняя зарплата в Дании была на седьмом месте в Европе, как сообщает Euronews.