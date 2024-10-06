ГРАФИК Неожиданный лидер: где в Европе легче всего купить дом?

Средняя стоимость недвижимости площадью 100 квадратных метров в Дании эквивалентна 114 месяцам чистой заработной платы. В то же время, по данным Eurostat, в 2023 году Дания была самой дорогой страной ЕС, где цены на товары и услуги были на 43% выше среднего по ЕС. Однако средняя зарплата в Дании была на седьмом месте в Европе, как сообщает Euronews.