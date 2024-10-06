ЦАХАЛ начал операцию на севере Газы. В результате ударов по центральной части сектора погибли 26 человек, утверждает ХАМАС

В заявлении, которое сегодня утром опубликовал ЦАХАЛ, говорится, что из-за «усилий ХАМАС по восстановлению своего оперативного потенциала» в районе Джабалия на севере Газы 162-я дивизия ночью в воскресенье начала там операцию.

Две бригады Армии обороны Израиля окружили этот район и в настоящее время продолжают там действовать, говорится в заявлении ЦАХАЛ. «Чтобы помочь» своим военным израильские ВВС «до и во время операции» нанесли удары «по десяткам военных объектов».

«Среди пораженных целей были склады оружия, подземные объекты инфраструктуры, террористические ячейки и другие объекты военной инфраструктуры», - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Израильские военные заявили, что север Газы «по-прежнему считается опасной зоной боевых действий», и опубликовали в воскресенье новую карту, на которой обозначены зоны возможной эвакуации на севере.

ЦАХАЛ также сообщил о расширении гуманитарной зоны в Аль-Маваси на юге Газы. Палестинские чиновники и представители ООН утверждают, что ни одно место в анклаве не является безопасным, включая гуманитарные зоны, передает агентство Reuters.

Израиль не разрешает международным медиа, включая Би-би-си, независимый доступ в Газу, что затрудняет проверку фактов на месте.

Удар по школе и мечети

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, сообщило, что в результате израильских авиаударов по мечети и школе, где размещались перемещенные палестинцы, в центральной части Газы, погибли 26 человек.