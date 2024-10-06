В Таллинн направляется последний круизный лайнер сезона

252-метровое судно под итальянским флагом отправляется в недельный круиз, в ходе которого посетит помимо Таллинна также Ригу, Хельсинки и Стокгольм.

На борту AIDAluna находятся 4D-кинотеатр, семь ресторанов и 11 баров. Центральной частью лайнера является трехуровневый комплекс «Театриум». Судно, построенное за 315 миллионов евро, было освящено немецкой моделью Франциской Кнуппе. AIDAluna прибудет в Таллинн в среду до полудня и отправится в Хельсинки только в ночь на четверг. По данным портала Cruisemapper, AIDAluna вновь посетит Ванасадам 23 октября.

В ноябре AIDAluna отправится из Киля в Карибское море, по пути посетив Англию, северо-запад Испании, Португалию, Нидерландские Антильские острова и Виргинские острова, и достигнет Доминиканской Республики спустя почти три недели после начала путешествия. В Карибском море лайнер проведет Рождество, Новый год и весенние месяцы. В Европу судно вернется только в конце апреля, однако в графике следующего сезона Эстония не значится.

Лайнер попал на обложки газет шесть лет назад, когда во время круиза Гамбург - Нью-Йорк ранним утром 9 сентября за борт прыгнул 33-летний немецкий поп-певец Даниэль Кюбльбёк. Поиски прекратили на следующий день, так как температура воды в десять градусов исключала возможность его выживания. Останки поп-звезды до сих пор не найдены.