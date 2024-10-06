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Испанские мошенники, притворяясь Брэдом Питтом, выманили у женщин сотни тысяч долларов

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Брэд Питт.
Брэд Питт. Фото: BERTRAND GUAY

Испанская полиция арестовала пятерых человек, которых обвиняют в мошенничестве. Они обманом получили у двух женщин крупные суммы, выдавая себя за голливудского актера Брэда Питта в интернете, сообщает CNN.

У одной из пострадавших они выманили 195 тысяч долларов, у другой - 167 тысяч. Полицейским удалось вернуть 95 тысяч долларов из общей суммы.

Как выяснила полиция, мошенники связались с жертвами через фан-сайт Брэда Питта. Они убедили женщин, что актер хочет вместе с ними инвестировать в различные проекты.

Перед тем как выйти на связь, преступники изучили социальные сети женщин и составили их психологический портрет. Выяснилось, что обе были эмоционально уязвимы, страдали от депрессии и нехватки внимания, что и помогло мошенникам осуществить план.

Женщины верили, что у них будут романтические отношения и совместное будущее с «Питтом», и неоднократно переводили деньги. Лишь позже они поняли, что стали жертвами обмана, и обратились в полицию.

Следствие показало, что мошенники создали сеть банковских счетов, используя фальшивые документы. Для отмывания денег они привлекли посредников, так называемых «мулов», которые за небольшое вознаграждение помогали переводить деньги через свои счета.

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