Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) отвергает обвинения в том, что предстоящие сокращения и изменения в налоговой системе отберут средства у самых уязвимых слоев общества и предоставят льготы более сильным.
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ПЕРСОНА НЕДЕЛИ ⟩ Министр финансов Лиги: «должности меня лишил не острый язык, против меня объединились по другим причинам»
Юрген Лиги неустанно защищает Партию реформ от конкурентов. В политической школе NO99 таких людей называют «человеком с дубинкой».
65-летний Лиги - последний из основателей Партии реформ, кто еще активно занимается политикой. Предпоследним был Сийм Каллас.