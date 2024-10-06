ПЕРСОНА НЕДЕЛИ Министр финансов Лиги: «должности меня лишил не острый язык, против меня объединились по другим причинам»

У министра финансов Юргена Лиги, по сравнению с другими министрами, весьма тонкий портфель, в который не уместилось бы ничего лишнего, даже при большом желании. То же самое касается и его речи. «Мне нравятся целостные мысли. Хотелось бы, чтобы мои ответы доходили до сути», - объясняет он свою лаконичность.

Фото: Eero Vabamägi