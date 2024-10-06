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ПЕРСОНА НЕДЕЛИ Министр финансов Лиги: «должности меня лишил не острый язык, против меня объединились по другим причинам»

Перевод: Ева Ойжинская
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У министра финансов Юргена Лиги, по сравнению с другими министрами, весьма тонкий портфель, в который не уместилось бы ничего лишнего, даже при большом желании. То же самое касается и его речи. «Мне нравятся целостные мысли. Хотелось бы, чтобы мои ответы доходили до сути», - объясняет он свою лаконичность.
У министра финансов Юргена Лиги, по сравнению с другими министрами, весьма тонкий портфель, в который не уместилось бы ничего лишнего, даже при большом желании. То же самое касается и его речи. «Мне нравятся целостные мысли. Хотелось бы, чтобы мои ответы доходили до сути», - объясняет он свою лаконичность. Фото: Eero Vabamägi

Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) отвергает обвинения в том, что предстоящие сокращения и изменения в налоговой системе отберут средства у самых уязвимых слоев общества и предоставят льготы более сильным.

Юрген Лиги неустанно защищает Партию реформ от конкурентов. В политической школе NO99 таких людей называют «человеком с дубинкой».

65-летний Лиги - последний из основателей Партии реформ, кто еще активно занимается политикой. Предпоследним был Сийм Каллас.

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