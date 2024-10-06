Министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет (Социал-демократическая партия), курирующий в том числе транспортную сферу, в пятницу дал интервью Tartu Postimees. В ходе беседы он объяснил жителям Тарту, почему четырехполосная дорога до Таллинна пока остается отдаленной перспективой, а также почему от железнодорожного сообщения Тарту-Рига, по его мнению, больше выигрывают латыши.
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ИНТЕРВЬЮ НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ ⟩ Владимир Свет о четырехполосной дороге до Таллинна: мне перед жителями Тарту не стыдно
Пока министр Свет и его советник Иван Лаврентьев встречались с представителями городской управы Тарту, их автомобиль, черный Mercedes-Benz, ожидал у подножия улицы Лосси. График Света был очень плотным, поэтому он нашел единственное свободное время для беседы с журналистом - во время 15-минутной поездки из центра города в промышленную зону Ропка, к Департаменту транспорта на улице Сепа.
В тесном багажнике автомобиля находился костюм министра в чехле для одежды и несколько свертков. Вероятно, там были и спортивные вещи, так как Свет участвовал в полумарафоне, который прошел в субботу в Тарту.