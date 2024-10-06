ИНТЕРВЬЮ НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ Владимир Свет о четырехполосной дороге до Таллинна: мне перед жителями Тарту не стыдно

Пока министр Свет и его советник Иван Лаврентьев встречались с представителями городской управы Тарту, их автомобиль, черный Mercedes-Benz, ожидал у подножия улицы Лосси. График Света был очень плотным, поэтому он нашел единственное свободное время для беседы с журналистом - во время 15-минутной поездки из центра города в промышленную зону Ропка, к Департаменту транспорта на улице Сепа.