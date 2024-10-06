Исследование поможет решить проблему неквалифицированных учителей

Об этом сообщила пресс-служба Таллиннского университета, отметив, что данная проблема находится в центре внимания трехлетнего исследовательского проекта «Оценка профессиональной компетентности учителей для профессионального развития», финансируемого Министерством образования и науки и осуществляемого совместно Таллиннским и Тартуским университетами.

Исследование поможет понять, что именно необходимо сделать для более эффективной поддержки обучения и профессионального развития учителей на уровне школ и самоуправлений, а также даст университетам возможность предложить гибкое обучение учителей с помощью программ повышения квалификации и микрокредитования без отрыва от работы.

Партнерами исследования на уровне местных самоуправлений являются волость Харку и город Тарту, а также школы. Совместно с партнерами будут найдены решения для поддержки учителей в их обучении и получении квалификации.

Исследовательский проект направлен на решение двух задач: во-первых, понять, какие факторы мешают учителям получить квалификацию. На втором этапе ставится задача разработать методологию анализа и оценки профессиональных компетенций учителей, которая будет способствовать их профессиональному развитию и позволит разрабатывать гибкие учебные программы, учитывающие их потребности.

На втором этапе исследования особое внимание будет уделено учителям математики, которых в настоящее время в школах не хватает больше всего.

Команда проекта считает, что проблему не имеющих квалификации учителей можно решить только с помощью совместного подхода университетов, руководства школами и самих школ, создавая правильную среду и возможности для обучения учителей и поддерживая их постоянное развитие.