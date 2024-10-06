Сольман: правительству не стоит повторять путь налоговой политики Швеции 1970-х годов

«Современная Швеция - хороший пример движения ко все более низким налогам. К сожалению, нынешнее эстонское правительство, повышая налоги, ведет страну в направлении Швеции 1970-х годов, а не современной Швеции», - цитирует BNS пост Сольман в социальных сетях.

«В разгар экономического кризиса Эстония находится на перепутье: выбирать между моделью государства-служанки с высоким налоговым бременем и большим количеством государственных услуг - или государством с низкими налогами и меньшим количеством услуг за деньги налогоплательщиков. К сожалению, нынешнее правительство уже приняло решение в пользу первого варианта. Но история показывает, что он не работает», - говорит она.

По мнению Сольман, стоило бы не забывать негативный пример Швеции, которая с 1970-х годов начала полностью гробить свою экономику. Это было время, когда шведский государственный сектор стремился предоставлять почти все услуги собственному населению.

«Для финансирования системы налоги на доходы богатых были повышены настолько, что налоговое бремя всеми любимой детской писательницы Астрид Линдгрен в 1976 году составляло 102 процента. Налоговое бремя среднего человека составляло около 70 процентов, - напомнила Сольман. - Естественно, люди, способные производить богатство, начали вывозить свои активы из страны. Даже IKEA покидала страну. У шведского государства закончились деньги, и оно постоянно занимало».

По словам Сольман, в 1990-е годы Швеция переживала настоящий экономический кризис: дефицит бюджета, двузначные процентные ставки, высокая инфляция, и шведы были вынуждены девальвировать свою крону.

«Экономический уровень Эстонии и численность ее населения не таковы, чтобы мы могли наложить на наших людей нынешнее шведское налоговое бремя. И когда мы видим, как упорно шведы работают над тем, чтобы постоянно снижать налоговое бремя, почему мы должны поступать наоборот?» - пишет Сольман, добавляя, что разумнее всего учиться у наших соседей и избегать их ошибок.