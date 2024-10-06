Член правления Swedbank: следовало бы брать налоги с имущества и прибыли

Треуманн заявил в эфире радиостанции Vikerraadio, что налоги на имущество являются тем, что можно было бы и нужно обсудить, поскольку налогообложение факторов производства предприятий всегда является плохой идеей.

«Скорее следует облагать налогом прибыль, подобно тому, как сейчас пошли по этому пути (в 2026 году с предприятий начнут взимать двухпроцентный налог на прибыль, введенный до 2028 года - прим.ред.)», - сказал Треуманн.

Треуманн отметил, что вопросы о налогах - это тема для широкой дискуссии, которую не следует обсуждать за одну-две недели, как это происходило недавно, и предложил созвать представителей публичного и частного сектора для внесения предложений.