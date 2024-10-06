В Таллинне полиция выявила водителя автобуса с признаками опьянения: «Я не знаю, что случилось. Я ела суп перед сменой»

Перевод: Валерия Ермакова

«Что случилось?» - спросили у водителя автобуса Кристины.

«Я не знаю», - ответила она.

«Вы употребляли алкоголь?» - спросил полицейский.

«Когда? Во время работы? Я просто ела суп перед этим», - сказала она, настаивая, что не пила. Однако повторная проверка алкотестера снова показала наличие алкоголя.

«Окончательный показатель алкотестера был таким, что мы не можем начать производство. В Эстонии разрешенный предел - 0,09 промилле, и этот результат был ниже. Но факт остается фактом: водитель автобуса управляет общественным транспортом в Таллинне, и даже минимальное содержание алкоголя неприемлемо в такой ситуации», - подчеркнул руководитель оперативной группы Департамента полиции и погранохраны Марек Вяхи.

«Мы убрали автобус с линии и сообщили диспетчеру. Приедет новый водитель, который отвезет автобус на базу», - пояснил Вяхи.

Кристина настаивала, что не пила алкоголь, а только ела суп перед сменой. Как это прокомментировал представитель полиции? «Она мне тоже сначала сказала, что не пила. Но позже призналась, что уполтреляла алкоголь вчера вечером. Теперь непонятно, это остаточный эффект со вчерашнего вечера или она действительно выпивала сегодня», - ответил Вяхи.

Диспетчер утверждал, что перед выходом на маршрут водителя проверяли, и тогда все было в порядке. «Сейчас алкотестер показывает наличие алкоголя, но сложно определить, употребляла ли она алкоголь во время работы», - пояснил Вяхи.