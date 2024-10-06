С 2010 года цены на квартиры в Эстонии выросли на 232 процента, тогда как в среднем по Евросоюзу рост составил только 52 процента, согласно данным Eurostat. Во втором квартале этого года цены на жилье в ЕС поднялись всего на 1,9 процента.