С 2010 года цены на квартиры в Эстонии выросли на 232 процента, тогда как в среднем по Евросоюзу рост составил только 52 процента, согласно данным Eurostat. Во втором квартале этого года цены на жилье в ЕС поднялись всего на 1,9 процента.
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Эстония снова лидирует: за 14 лет цены на квартиры выросли более чем в три раза (1)
Перевод: Валерия Ермакова
За последние 14 лет арендные цены в Эстонии выросли быстрее, чем в любой другой стране Европейского Союза - на 203 процента. Для сравнения, по ЕС в целом арендные ставки увеличились в среднем лишь на 25 процентов.