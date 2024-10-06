ИИ изменит жизнь программистов? Или оставит их без работы? Главное из текста The Economist о том, как искусственный интеллект и глобализация влияют на IT и бизнес

Искусственный интеллект. Фото иллюстративное. Фото: IMAGO / Christian Ohde

Западные компании все чаще поручают писать код программистам из других стран. Это позволяет экономить на разработке

Авторы The Economist отмечают, что благодаря искусственному интеллекту обучиться программированию становится проще. Из-за этого растет число специалистов в странах, которые раньше отставали от западных. Собирающая данные о рынке компания Evans Data Corporation прогнозирует, что с 2023 по 2029 год количество программистов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке должно увеличиться на 21% и 17% соответственно, а в Северной Америке и Европе - на 13% и 9%.

Такие изменения, вероятно, приведут к тому, что крупные технологические компании будут все чаще нанимать для разработки ПО иностранных специалистов. По данным консалтинговой фирмы Everest, уже сейчас примерно половина всех ее расходов в IT-сфере, в том числе связанных с программированием, приходится на офшоринг.

Многие предприятия, которые не стали заниматься аутсорсингом IT-проектов, вместо этого для экономии начали открывать филиалы в странах, где программисты в среднем зарабатывают меньше, чем в США. Самая популярная локация для офшоринга - Индия. В 2023 году страна экспортировала программное обеспечение и сопутствующие услуги на сумму около 193 миллиардов долларов. Примерно половину IT-продуктов, произведенных в других странах, купили американские предприятия.