В последние два года сфера разработки программного обеспечения стала сильно меняться. Во-первых, руководители крупных компаний начали искать эффективные методы использования генеративного искусственного интеллекта - по данным опросов, такими системами уже пользуется около 40% разработчиков. Во-вторых, в мире растет доля инженеров-программистов из развивающихся стран. Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько лет Индия по количеству разработчиков обойдет США. «Медуза» пересказывает текст The Economist о том, что эти изменения значат для компаний и их сотрудников.
ИИ изменит жизнь программистов? Или оставит их без работы? Главное из текста The Economist о том, как искусственный интеллект и глобализация влияют на IT и бизнес
ИИ все чаще используется в программировании. Для профессии это может стать более значимым прорывом, чем появление интернета
Изменения последних лет позволяют предположить, что в будущем программисты будут становиться продуктивнее за счет более активного использования ИИ в работе, а само программное обеспечение - дешевле. Предыдущая революция в области программирования была связана с появлением интернета: тогда специалисты получили возможность пользоваться для поиска информации сетью, вместо того чтобы тратить время на просмотр пособий и руководств.
По мнению журналистов The Economist, распространение генеративного ИИ приведет к еще более масштабным переменам, поскольку программисты смогут практически полностью «делегировать» поиск данных искусственному интеллекту.
Еще одно следствие развития искусственного интеллекта состоит в появлении множества проектов по созданию ИИ-инструментов непосредственно для программирования. Компания по сбору данных PitchBook, на которую ссылается The Economist, сообщает, что сейчас подобными проектами занимаются около 250 стартапов. Свои сервисы есть и у крупных технологических компаний. В качестве примера ИИ-инструмента для разработчиков издание приводит чат-бот Copilot от Microsoft, способный среди прочего генерировать код на разных языках, исправлять ошибки и упрощать его.
Подписку на него приобрели около двух миллионов пользователей, включая сотрудников 90% компаний из рейтинга Fortune 100. В 2023-м свои чат-боты также презентовали Alphabet и Meta, а в 2024 году тренд поддержали Amazon и Apple. Кроме того, есть целый ряд компаний, которые разрабатывают ИИ-помощников только для внутреннего использования.
Западные компании все чаще поручают писать код программистам из других стран. Это позволяет экономить на разработке
Авторы The Economist отмечают, что благодаря искусственному интеллекту обучиться программированию становится проще. Из-за этого растет число специалистов в странах, которые раньше отставали от западных. Собирающая данные о рынке компания Evans Data Corporation прогнозирует, что с 2023 по 2029 год количество программистов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке должно увеличиться на 21% и 17% соответственно, а в Северной Америке и Европе - на 13% и 9%.
Такие изменения, вероятно, приведут к тому, что крупные технологические компании будут все чаще нанимать для разработки ПО иностранных специалистов. По данным консалтинговой фирмы Everest, уже сейчас примерно половина всех ее расходов в IT-сфере, в том числе связанных с программированием, приходится на офшоринг.
Многие предприятия, которые не стали заниматься аутсорсингом IT-проектов, вместо этого для экономии начали открывать филиалы в странах, где программисты в среднем зарабатывают меньше, чем в США. Самая популярная локация для офшоринга - Индия. В 2023 году страна экспортировала программное обеспечение и сопутствующие услуги на сумму около 193 миллиардов долларов. Примерно половину IT-продуктов, произведенных в других странах, купили американские предприятия.
Представитель индийской IT-компании Wipro Санджив Джайн в разговоре с The Economist рассказал, что его инженеры участвовали в разработке корпоративной платформы Microsoft Teams, а также чипов и ПО для так называемых подключенных автомобилей. Другая индийская компания Infosys недавно сообщила о заключении пятилетнего контракта на два миллиарда долларов. По этому соглашению она будет делать ИИ-модели и оказывать услуги по автоматизации процессов неназванному клиенту.
Как объяснил руководитель отдела цифровых услуг глобальной нефтесервисной компании Schlumberger Шаши Менон, офшоринг позволяет предприятиям расширяться без чрезмерных трат. В команде самого Менона около половины программистов - из Пекина и индийского города Пуна.
Пока ИИ не настолько развит, чтобы лишить программистов работы. Но он позволяет избавиться от рутинных задач
По мнению авторов The Economist, развитие ИИ и массовый офшоринг в сфере программирования вряд ли приведут к тому, что западные разработчики ПО останутся без работы. Несмотря на все достижения последних лет, возможности искусственного интеллекта по-прежнему ограничены. Около 35% программистов, принявших участие в опросе Evans Data, ответили, что ИИ позволяет сэкономить им от 10% до 20% времени.
Респонденты объяснили, что ИИ-модели позволяют решать некоторые базовые задачи, но не слишком полезны в более сложных аспектах программирования и по-прежнему допускают ошибки при написании кода. А американская компания по разработке ПО GitClear во время своего исследования пришла к выводу, что качество кода за последний год упало - вполне вероятно, что именно из-за использования искусственного интеллекта.
Возможно, ситуация улучшится с появлением ИИ-систем следующего поколения. В сентябре OpenAI выпустила новую модель o1, обученную по новым алгоритмам. Как утверждают разработчики, она «отлично справляется с генерацией и отладкой сложного кода».
Авторы The Economist заключают, что искусственный интеллект едва ли сможет заменить разработчиков ПО - и уж точно не в ближайшем будущем. Намного вероятнее, что ИИ и дальше будут использовать для решения самых «скучных» задач, в то время как более творческими процессами займутся сами программисты. Такое распределение обязанностей сделает программное обеспечение доступнее и дешевле.