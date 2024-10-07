Фото и видео «Размахивание флагами не изменит ситуацию»: в годовщину страшной резни израильтяне не спешат на официальные церемонии

«Мы всегда славились тем, что не сдаем своих. Мы всегда славились тем, что мы выносим с поля боя не только раненых и убитых, но и собак. И сегодня 101 гражданин Израиля, которые были похищены из своих домов, похищены на фестивале, остаются в плену. Это ситуация для Израиля вопиющая», - говорит Гилад.

По мнению тех людей, с кем мы говорили, речь сейчас идет не просто о спасении ста человек. Стоит вопрос о восстановлении доверия между государством и гражданами. «Если такое уже случилось, государство должно сделать все возможное и невозможное, чтобы ни одной лишней минуты эти граждане не страдали в плену», - считает Гилад.

Я спрашиваю у Гилада, что было сделано правильно, а что неправильно еще в прошлом году, когда заложников было более двухсот пятидесяти. «Что было правильно? Ничего! - эмоционально отвечает наш собеседник. - Если бы не все эти нечеловеческие усилия семей, которые боролись за своих родных и не давали правительству ни минуты покоя, не было бы даже первой сделки, я уверен».

По мнению тех израильтян, которые поддерживают такую же точку зрения, договор между государством и гражданами Израиля был нарушен и сегодня все еще сохраняется ситуация, когда граждане чувствуют себя беззащитными, доверие к государству падает.