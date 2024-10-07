Фото и видео «Размахивания флагами не изменят ситуацию»: в годовщину страшной резни израильтяне не спешат на официальные церемонии

Лир. Фото: Konstantin Sednev

Мы поговорили с большим количеством израильтян на улице и не только. Ситуация с заложниками для большинства остается открытой кровоточащей раной. К сожалению, об этом категорически не готовы говорить представители государства. Один из чиновников - назовем его Гилад - согласился сказать свое личное мнение о происходящем, но анонимно. «Меня просто уволят за эти слова», - сказал он.

«Мы всегда славились тем, что не сдаем своих. Мы всегда славились тем, что мы выносим с поля боя не только раненых и убитых, но и собак. И сегодня 101 гражданин Израиля, которые были похищены из своих домов, похищены на фестивале, остаются в плену. Это ситуация для Израиля вопиющая», - говорит Гилад.

По мнению тех людей, с кем мы говорили, речь сейчас не просто о спасении 100 человек. Стоит вопрос о восстановлении доверия между государством и гражданами. «Если такое уже случилось, государство должно сделать все возможное и невозможное, чтобы ни одной лишней минуты эти граждане не страдали в плену», - считает Гилад.