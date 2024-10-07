7 октября 2023 года террористы убили более 1200 мирных израильтян. В день памяти жертв этого массового преступления жители Израиля собираются вспоминать погибших и говорить о живых еще заложниках на своих церемониях, отдельных от официальных. Через год после той трагедии доверие общества к власти остается весьма невысоким.
Фото и видео ⟩ «Размахивания флагами не изменят ситуацию»: в годовщину страшной резни израильтяне не спешат на официальные церемонии
Открытой для публики официальной церемонии сегодня не будет - правительственное мероприятие будут транслировать по телевидению. В тель-авивском парке Яркон с участием десятков тысяч израильтян должна была состояться так называемая народная церемония. Она организована движением «Комо», основанного семьями погибших и заложников.
На странице мероприятия сказано, что цель этой называемой в народе «альтернативной церемонии» - организовать достойную общеизраильскую церемонию, которая отразит истинную память о событиях 7 октября. На церемонии выступят десятки популярных артистов טקס הזיכרון הלאומי משפחות 7 באוקטובר (leaan.net)
Однако, в субботу, 5 октября, стало известно, что национальная церемония памяти в парке Яркон пройдет без участия публики. Сегодня В Израиле - Церемония памяти убитых 7 октября пройдет без участия широкой публики (segodnya.co.il).
На эту церемонию было продано более 40 тысяч билетов. Однако после оценки обстановки и продления ограничений Службы тыла из-за сложной обстановки с безопасностью принято решение провести церемонию с ограниченным количеством участников.
Церемония памяти будет транслироваться на всех израильских телеканалах, а также на 50 зарубежных каналах по всему миру. Также свои церемонии сегодня ранним утром провели семьи погибших в кибуцах Беэри, Квар-Аза и на фестивале Нова в Реиме. Все они тоже проходили без участия официальных лиц.
Почему так происходит и что думают израильтяне год спустя о случившемся 7 октября 2023 и о действиях правительства? В прошлом году Postimees писал, что в борьбу за заложников активно включилась вся страна.
За пять недель после нападения на Израиль люди сами организовали штаб на улице Леонардо Да Винчи, 13 в Тель-Авиве. Сейчас активисты общественного движения за возвращение заложников переместились к зданию Таль-Авивского музея искусств.
В палатках и рядом с ними по-прежнему много активистов, которые продают символику своей организации, открытки и прочие вещи. Деньги, которые люди собирают, идут на помощь семьям заложников и погибших в плену. Около ста человек сегодня все еще в плену и общественность требует от властей вернуть их.
«Видите ли, у людей, кто потерял родных, жизнь разрушена. Многие пережили потерю целой семьи. У них депрессия, у них разбито сердце. Они просто не могут продолжать работать и жить свою жизнь как раньше», - рассказывает активистка Рути.
«Мы здесь работаем как волонтеры, - рассказали Това и Ади. - Мы продаем всякую всячину, потому что людям, которые продолжают бороться за спасение заложников, нужны деньги. Семьям погибших нужно жить на что-то». Я интересуюсь, а как же правительство, почему оно не делает этого, а делают волонтеры. «Ну оно что-то делает, но совершенно недостаточно», - уклончиво отвечают активистки.
Рядом с палаткой Ади и Товы с базиликом развешаны открытки о заложниках. Их тоже предлагают всем неравнодушным людям молодые активистки. Девушка по имени Лир говорит, что она не может не участвовать в этом движении, потому что чувствует уже целый год, что должна сама делать все возможное, чтобы помочь своим согражданам.
Мы поговорили с большим количеством израильтян на улице и не только. Ситуация с заложниками для большинства остается открытой кровоточащей раной. К сожалению, об этом категорически не готовы говорить представители государства. Один из чиновников - назовем его Гилад - согласился сказать свое личное мнение о происходящем, но анонимно. «Меня просто уволят за эти слова», - сказал он.
«Мы всегда славились тем, что не сдаем своих. Мы всегда славились тем, что мы выносим с поля боя не только раненых и убитых, но и собак. И сегодня 101 гражданин Израиля, которые были похищены из своих домов, похищены на фестивале, остаются в плену. Это ситуация для Израиля вопиющая», - говорит Гилад.
По мнению тех людей, с кем мы говорили, речь сейчас не просто о спасении 100 человек. Стоит вопрос о восстановлении доверия между государством и гражданами. «Если такое уже случилось, государство должно сделать все возможное и невозможное, чтобы ни одной лишней минуты эти граждане не страдали в плену», - считает Гилад.
Я спрашиваю у Гилада, что было сделано правильно, а что неправильно еще в прошлом году, когда заложников было более двухсот пятидесяти. «Что было правильно? Ничего! - эмоционально отвечает наш собеседник. - Если бы не все эти нечеловеческие усилия семей, которые боролись за своих родных и не давали правительству ни минуты покоя, не было бы даже первой сделки, я уверен».
По мнению тех израильтян, кто поддерживает такую же точку зрения, договор между государством и гражданами Израиля был нарушен и сегодня все еще сохраняется ситуация, когда граждане чувствуют себя беззащитными, доверие к государству падает.
«Я далек от того, чтобы давать какую-то аналитику, касающуюся того, что должно было быть сделано. Мы уже больше не верим никаким словам, мы верим только делам. Судя по делам, все это выглядит скверно. И я, как гражданин Израиля, как отец граждан Израиля, как человек, у которого дети служили, брат служит по сию пору, могу сказать, что нет, этот год не улучшил мое отношение к тем, кто принимает решения».
Высказался Гилад и о траурных церемониях. Он сказал, что и в мае, во время празднования Дня независимости Израиля было примерно так же: правительство само по себе, люди - сами по себе. «Это будет закрытый, снятый за огромные деньги официоз, который пройдет мимо нас. Я не буду это смотреть по телевизору, хотя знаю людей, которые будут», - говорит Гилад.
Он грустно констатирует, что как раньше уже не будет. «Никакие размахивания флагами в телевизоре не изменят ситуацию. Мне очень тяжело об этом говорить, но я знаю, кто смотрит эти эти, извините, северокорейские церемонии, - сказал чиновник. - Я понимаю, что этим людям наверху до такой степени страшно, что они готовы ухватиться за эту картинку, за песню, за что-нибудь, что даст им пережить день, не задаваясь вопросами».