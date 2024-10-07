Скверный показатель: число банкротств и налоговых должников выросло

Число компаний с налоговой задолженностью в сентябре увеличилось на 360 по сравнению с августом, достигнув 11 743 - это самый высокий уровень за последние годы.

Наибольший скачок среди должников произошел в секторе гостиниц, ресторанов и кейтеринга, где число должников в сентябре достигло 702 (+36). Среди производителей строительных материалов и в строительстве количество должников выросло до 3 413 (+47), в транспортной и складской сфере - до 1 128 (+46), в консалтинговых фирмах - до 668 (+30), а в области информации и связи - до 383 (+24).

Число компаний в процессе банкротства также немного увеличилось: в августе в процессе находилось 608 банкротных дел, а в сентябре это число выросло до 619.

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