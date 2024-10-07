Графики Цены продолжают расти: из продуктов питания больше всего подорожали соки и сиропы

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, в сентябре на индекс потребительских цен по сравнению с сентябрем прошлого года более всего повлияли изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, моторным топливом и маслами, а также с различными товарами и услугами.

«Из продуктов питания по сравнению с сентябрем прошлого года более всего, а именно на 57,1 процента, подорожали соки и сиропы, оливковое масло подорожало на 56,3 процента. При этом сахар подешевел на 20,1 процента», — отметил Вески.

По сравнению с тем же периодом прошлого года в сентябре 2024 года бензин был дешевле на 11,9 процента, дизельное топливо — на 15,3процента. Электричество было дешевле на 5,2 процента.

Фото: Департамент статистики

По сравнению с августом в сентябре на индекс потребительских цен более всего повлияло, с одной стороны, подорожание одежды и обуви, а с другой — снижение цен на моторное топливо.

Фото: Департамент статистики