В Украине погиб активист Ильдар Дадин, воевавший на стороне ВСУ. Он был первым, кого в РФ осудили за нарушение закона о митингах

О смерти Дадина в субботу первой сообщила журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина, позже эти сведения подтвердили несколько российских средств массовой информации.

Сослуживцы Дадина сообщили Би-би-си, что он был убит, когда его подразделение попало под артиллерийский обстрел в Харьковской области. Других подробностей воевавшие с ним люди не дают, но описывают его как героя.

В 2023 году Дадин сообщил в интервью «Новой газете. Европа» (объявлена нежелательной в России организацией), что едет воевать на стороне Украины в составе одного из подразделений, которое сформировано из граждан России.

«Россия абсолютно преступно, совершенно необоснованно и несправедливо напала на Украину […] На мой взгляд, единственный эффективный (с практической стороны) оставшийся способ для порядочного человека в общем и для россиянина в частности противостоять российским преступлениям - это вооруженное сопротивление», - сказал Дадин изданию.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев (признан российскими властями «иноагентом»), которого связывают с одним из таких формирований - «Легион "Свобода России" (признан в России террористической организацией и запрещен), подтвердил смерть Дадина.

Пономарев заявил, что тот вначале стал одним из военнослужащих "Сибирского батальона" (добровольческого формирования, созданного ВСУ осенью 2023 года), но после реорганизации подразделения „перешел все-таки в ряды Легиона "Свобода России"».