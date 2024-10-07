«Флора» обеспечила себе досрочную победу в женском чемпионате Эстонии по футболу

Накануне подопечные тренера Александры Шеволдаевой благодаря хет-трику Лизетте Таммик со счетом 3:0 на выезде обыграли идущий на втором месте сакуский «Спортинг».

Эта победа обеспечила «Флоре» седьмой подряд титул чемпиона Эстонии за шесть туров до конца первенства.

В активе «Флоры» 58 очков после 20 игр, идущие за ней «Спортинг» и «Табасалу» набрали по 35 очков. Таммик, забившая в текущем первенстве 22 мяча, единолично возглавляет гонку бомбардиров.