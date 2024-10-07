В Финляндии экономисты старше 55 лет заявили в недавнем опросе, что многие из них сталкиваются с возрастной дискриминацией при приеме на работу. По словам рекрутеров, людям в возрасте труднее найти работу и в Эстонии.
Для подписчиков
Cпециалисты старше 55 лет не могут найти работу в Финляндии. Как дела обстоят в Эстонии?
Двое из трех экономистов старше 50 лет задумывались о смене работы или уходе с работы из-за возрастной дискриминации, сообщает заказавшая исследование организация выпускников факультетов экономики и управления бизнесом Suomen Ekonomit.
21 процент экономистов, принявших участие в опросе, сталкивались с возрастной дискриминацией на своей нынешней или последней работе. Дискриминация по возрасту чаще всего была связана с возможностями карьерного роста, признанием, а также с ситуациями найма и назначения на должность.