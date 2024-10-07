С 7 по 13 октября южный округ Кайтселийта организует в Южной Эстонии учения под названием «Лук». В них примут участие все дружины Кайтселийта Южной Эстонии.
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«Главная цель учений "Лук 2024" - отработка подразделениями территориальной обороны боевых задач военного времени в максимально реалистичных условиях. Основная деятельность подразделений связана с оборонительными действиями: созданием боевых позиций и различных заграждений, подготовкой мест для засады, защитой и комплектованием контрольно-пропускных пунктов и блокпостов», - сказал глава южного округа Кайтселийта, подполковник Рауль Кютт.
Помимо членов Кайтселийта, в учениях примут участие резервисты сухопутных войск, которые пройдут переподготовку по обращению с оружием и навыкам стрельбы, а также отработают основные индивидуальные строевые упражнения и действия в составе подразделений.