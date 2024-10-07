«Главная цель учений "Лук 2024" - отработка подразделениями территориальной обороны боевых задач военного времени в максимально реалистичных условиях. Основная деятельность подразделений связана с оборонительными действиями: созданием боевых позиций и различных заграждений, подготовкой мест для засады, защитой и комплектованием контрольно-пропускных пунктов и блокпостов», - сказал глава южного округа Кайтселийта, подполковник Рауль Кютт.

Помимо членов Кайтселийта, в учениях примут участие резервисты сухопутных войск, которые пройдут переподготовку по обращению с оружием и навыкам стрельбы, а также отработают основные индивидуальные строевые упражнения и действия в составе подразделений.