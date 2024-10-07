Злополучный олимпийский прыжок до сих пор не дает покоя Эрму: я более-менее справился с этим

В видеоролике, посвященном итогам года Эстонской олимпийской академии, были продемонстрированы как самые успешные мгновения прошедших месяцев, так и некоторые не самые радостные. Самое болезненное для Эрма — прыжки с шестом на Парижской Олимпиаде, где он превысил лишь отметку 4,60 и таким образом выбыл из борьбы за медали.

«Прыжки с шестом были единственной дисциплиной, которая вообще не оправдала ожиданий. Это до сих пор царапает сердце, но я более или менее справился с этим», - признался 26-летний десятиборец.

Причины неудачи не изменились за несколько месяцев. Коварный встречный ветер оказался фатальным, в результате чего Эрм хоть и добрался до этой высоты, но не сумел ее преодолеть.

В середине сентября в Талансе он доказал, что то, что произошло в Париже, отчасти было случайностью. Спортсмен, занявший на Олимпиаде шестое место, увеличил личный рекорд с 5,20 до 5,37.

«Я бы не сказал, что как-то значительно сконцентрировался именно на этой дисциплине. Провел в Латвии две хорошие тренировки с тренером Марексом Арентсом», - рассказал Эрм.

Помимо уже рассказанного за последние месяцы, Эрм, среди прочего, поведал и о закулисье Олимпиады.

«Между дисциплинами было время немного передохнуть и восстановиться. Так, у нас были компрессионные сапоги, которые помогают улучшить кровоснабжение и быстрее восстановить уставшие ноги, - рассказал Эрм. – После рабочего дня я шел к физиотерапевту. Иногда, в зависимости от состояния, принимал ледяную ванну. В этот раз не принимал. А затем как можно быстрее нужно лечь спать, потому что утром предстоял ранний подъем. На больших соревнованиях, считай, повезло, если смог поспать шесть-семь часов. В этот раз я спал четыре с половиной часа. Конечно, этого мало, но я знаю, что все на следующий день будут примерно в таком же состоянии. Утром каша, черный чай и холодный душ».

Успешный год, самыми яркими наградами которого стали бронза чемпионата мира в закрытых помещениях и золото чемпионата Европы, начался в октябре прошлого года. Поскольку последние соревнования в Талансе завершились 15 сентября, полноценного отпуска пришлось ждать почти год.

Последние недели Эрм провел, исследуя Балканы.

Смотрите интервью (на эстонском языке).