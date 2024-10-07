Украинские летчики часто осознанно идут на очень большой риск, особенно когда нужно помочь пехоте, рассказал пилот истребителя МиГ-29 ВВС Украины в интервью Postimees.
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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ «Призрак Киева»: мы осознанно идем на огромный риск, когда летаем над линией фронта (1)
Перевод: Валерия Ермакова
Позывной 28-летнего пилота - Оскар. Во время встречи с журналистом он не имеет права даже называть свое имя. Его можно фотографировать только в шлеме, чтобы он оставался неузнаваемым в целях безопасности. Видны только его большие красивые глаза. Разумеется, интервью пилот снимает шлем.