Позывной 28-летнего пилота - Оскар. Во время встречи с журналистом он не имеет права даже называть свое имя. Его можно фотографировать только в шлеме, чтобы он оставался неузнаваемым в целях безопасности. Видны только его большие красивые глаза. Разумеется, интервью пилот снимает шлем.