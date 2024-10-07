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POSTIMEES В УКРАИНЕ «Призрак Киева»: мы осознанно идем на огромный риск, когда летаем над линией фронта (1)

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Пилот 40-й воздушной бригады Украины с позывным Оскар сейчас летает на советском истребителе МиГ-29. Он, конечно, мечтает пересесть на американский F-16, но считает, что шведский истребитель Gripen был бы еще более подходящим вариантом для условий в Украине.
Пилот 40-й воздушной бригады Украины с позывным Оскар сейчас летает на советском истребителе МиГ-29. Он, конечно, мечтает пересесть на американский F-16, но считает, что шведский истребитель Gripen был бы еще более подходящим вариантом для условий в Украине. Фото: Martin Pedaja

Украинские летчики часто осознанно идут на очень большой риск, особенно когда нужно помочь пехоте, рассказал пилот истребителя МиГ-29 ВВС Украины в интервью Postimees.

Перевод: Валерия Ермакова 

Позывной 28-летнего пилота - Оскар. Во время встречи с журналистом он не имеет права даже называть свое имя. Его можно фотографировать только в шлеме, чтобы он оставался неузнаваемым в целях безопасности. Видны только его большие красивые глаза. Разумеется, интервью пилот снимает шлем.

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