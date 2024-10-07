Руководитель службы охраны объектов компании Viking Security Юхан Айя подчеркивает, что ситуация крайне серьезная, поскольку уже в этом году зафиксировано рекордное количество таких случаев.

«Я и мои более опытные коллеги не можем вспомнить, когда нам так часто приходилось вмешиваться в ситуации, где люди представляли угрозу сами себе. Конечно, охранники подготовлены к таким инцидентам, и мы быстро вызываем специалистов по психическому здоровью. Но это не уменьшает серьезности проблемы», - сказал Айя.

«Наши охранники, например, помогли человеку, который находился на краю высокого здания, вернуться в безопасное место. Также был случай, когда они спасли человека, который намеренно принял смертельную дозу наркотиков», - добавил он.

Айя пояснил, что проблемы с психическим здоровьем влияют и на уровень преступности в стране. Это приносит прямой финансовый ущерб, так как многие кражи совершают люди с психическими расстройствами.

«Часто люди, не получившие необходимую помощь, совершают кражи в магазинах или портят чужое имущество. Иногда они даже не осознают, что делают. Бывали случаи, когда такие люди становятся серийными ворами и постоянно создают проблемы как для магазинов, так и для полиции. Их поведение не меняется, несмотря на повторные задержания, что замедляет поимку настоящих преступников», - отметил Айя.

Он добавил, что эта проблема не ограничивается одним регионом - охранники все чаще сталкиваются с психически нестабильными людьми по всей Эстонии.

«Как и в случаях с социальными проблемами или зависимостями, предотвращение преступлений, связанных с психическим здоровьем, обходится дешевле, чем борьба с их последствиями», - подытожил руководитель охранной службы.