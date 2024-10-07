Ильвес работает в школе Хольстре с 2018 года. Получив в 2016 году степень бакалавра математики в Таллиннском университете, она сначала пошла работать в столичную компанию A-Tolliagentuur, но через два года ее муж получил работу в Вильяндимаа и предложил ей вновь туда переехать.