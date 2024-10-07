На церемонии награждения «Учитель года» в субботу в Йыхвиском концертном зале были объявлены лауреаты в 12 номинациях и вручена награда за дело жизни. Учитель математики и завуч школы Хольстре в волости Вильянди Кяди-Лийс Ильвес получила звание классного руководителя года, почетную грамоту министра образования и 10 000 евро.
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Ильвес работает в школе Хольстре с 2018 года. Получив в 2016 году степень бакалавра математики в Таллиннском университете, она сначала пошла работать в столичную компанию A-Tolliagentuur, но через два года ее муж получил работу в Вильяндимаа и предложил ей вновь туда переехать.
Кяди-Лийс Ильвес эта идея сначала не понравилась: где там найти работу и чем там заниматься математику? Но потом выяснилось, что школа Хольстре ищет учителя математики.