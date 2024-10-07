Харьюский уездный суд в понедельник назначил Айво Петерсону, обвиняющемуся в государственной измене, залог в размере 150 000 евро. После уплаты этой суммы Петерсон сможет во время судебного разбирательства находиться на свободе.
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Суд разрешил освободить под залог Айво Петерсона, обвиняющегося в государственной измене (6)
Петерсон просил разрешить ему уехать домой с устройством электронного надзора (электронный браслет), но суд отклонил это ходатайство. Тем не менее, он сможет выйти на свободу до суда, если внесет залог в 150 000 евро.
Судья отметил, что адвокат Петерсона указал на трудности в его семейной жизни из-за пребывания под стражей. В частности, ухудшились его отношения с ребенком. Суд признал, что в таких условиях сложно поддерживать доверительные отношения в семье.