«Отношение к водителям как к быдлу». Откровения дальнобойщика

Редакция TVNET+ получила письмо от дальнобойщика, назовем его Сергей, который рассказал о многочисленных нарушениях, с которыми он столкнулся – они касаются и режима труда, и отдыха, и перегруза, и оплаты труда. Он говорит, что это происходит сплошь и рядом.

«Возьмите любое крупное транспортное предприятие, и там обязательно что-то будет, но у нас закрывают на все это глаза. Ведь они якобы крупные налогоплательщики. Но посмотрите, кто работает на рейсах – водители из Узбекистана, украинцы, белорусы. Мусульмане к нам едут, индусы работают. Живут в хостелах, и им платят мизерные зарплаты, а сами при этом собирают хорошие деньги: манипулируют людьми и налогами. Узбек или таджик не пойдет никуда жаловаться, что его ущемили. Не нравится – две недели на сборы, и уезжай домой. Никто не хочет проблем с работой», – рассказывает Сергей.