В минувшие выходные спасателям пришлось столкнуться с двумя неотложными вызовами - тушением пожара автомобиля и ликвидацией разлива масла на дороге.
Спасатели потушили пылающий Mercedes и ликвидировали разлив масла в центре города
В субботу утром, около 10:30, спасатели получили сообщение о разливе масла на улице Вабадузе в Тарту. Масло вытекло на дорогу из-за поломки двигателя автомобиля. Спасатели быстро справились с проблемой, использовав специальное абсорбирующее вещество.
В воскресенье вечером, около 20:15, в деревне Эску, волости Пыльтсамаа, спасатели тушили полностью охваченный пламенем Mercedes. Машину потушили водой, ее владелец уже обратился в страховую компанию для возмещения ущерба.