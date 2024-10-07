Пн, 7.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Спасатели потушили пылающий Mercedes и ликвидировали разлив масла в центре города

Copy
Когда прибыли спасатели, Mercedes был полностью охвачен пламенем.
Когда прибыли спасатели, Mercedes был полностью охвачен пламенем. Фото: Lõuna päästekeskus

В минувшие выходные спасателям пришлось столкнуться с двумя неотложными вызовами - тушением пожара автомобиля и ликвидацией разлива масла на дороге.

В субботу утром, около 10:30, спасатели получили сообщение о разливе масла на улице Вабадузе в Тарту. Масло вытекло на дорогу из-за поломки двигателя автомобиля. Спасатели быстро справились с проблемой, использовав специальное абсорбирующее вещество.

В воскресенье вечером, около 20:15, в деревне Эску, волости Пыльтсамаа, спасатели тушили полностью охваченный пламенем Mercedes. Машину потушили водой,  ее владелец уже обратился в страховую компанию для возмещения ущерба.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх