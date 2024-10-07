Спасатели потушили пылающий Mercedes и ликвидировали разлив масла в центре города

В субботу утром, около 10:30, спасатели получили сообщение о разливе масла на улице Вабадузе в Тарту. Масло вытекло на дорогу из-за поломки двигателя автомобиля. Спасатели быстро справились с проблемой, использовав специальное абсорбирующее вещество.