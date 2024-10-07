Petcity меняет владельца: покупателем станет финский концерн

Magnum сообщила, что детали сделки остаются конфиденциальными по соглашению сторон.

Компания пояснила, что теперь сосредоточится на своих основных направлениях: оптовая и розничная торговля лекарствами для людей и животных, аптечные товары, франшиза Apotheka и продажа стоматологических товаров. При этом компании группы Magnum продолжат сотрудничать с Petcity в профессиональном плане.

Сеть магазинов и ветеринарных клиник Petcity продолжит работу в Эстонии, Латвии и Литве. Компания, открывшая первый магазин в 2015 году, на сегодняшний день имеет 46 магазинов и 16 ветеринарных клиник в странах Балтии и предоставляет работу почти 500 сотрудникам.

Глава группы компаний Magnum, Мари Краcс, считает продажу Petcity большим успехом. По ее мнению, замечательно, что компанию приобретает лидер рынка в Скандинавии, который благодаря своему опыту и масштабам сможет развивать услуги Petcity на новый уровень. По словам Краcc, для клиентов Petcity на первых порах ничего не изменится.

Musti Group зарегистрирована на Хельсинкской бирже, а её выручка в 2023 году достигла 426 миллионов евро.