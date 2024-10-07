Председатель Китая Си Цзиньпин смотрит на Путина сверху вниз в Санкт-Петербурге в 2019 году. Витаутас Ландсбергис, первый лидер Литвы после восстановления ее независимости, уверен, что часть России будет оккупирована Китаем, а Европа должна перестать бояться Путина. Об этом 92-летний ветеран борьбы стран Балтии за независимость говорил на Форуме Свободной России, который прошел 5 октября 2024 года в Вильнюсе.

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