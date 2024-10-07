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«Россия не сохранится из-за своих пороков»: первый лидер современной Литвы ответил россиянам и лидерам ЕС (1)

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Председатель Китая Си Цзиньпин смотрит на Путина сверху вниз в Санкт-Петербурге в 2019 году. Витаутас Ландсбергис, первый лидер Литвы после восстановления ее независимости, уверен, что часть России будет оккупирована Китаем, а Европа должна перестать бояться Путина. Об этом 92-летний ветеран борьбы стран Балтии за независимость говорил на Форуме Свободной России, который прошел 5 октября 2024 года в Вильнюсе.
Председатель Китая Си Цзиньпин смотрит на Путина сверху вниз в Санкт-Петербурге в 2019 году. Витаутас Ландсбергис, первый лидер Литвы после восстановления ее независимости, уверен, что часть России будет оккупирована Китаем, а Европа должна перестать бояться Путина. Об этом 92-летний ветеран борьбы стран Балтии за независимость говорил на Форуме Свободной России, который прошел 5 октября 2024 года в Вильнюсе. Фото: Reuters / Scanpix

5 октября в Вильнюсе прошел XIII Форум Свободной России. Десятки антипутинских активистов, экспертов, политологов обсудили нынешний этап большой европейской войны, выразив поддержку россиянам, которые с оружием в руках сражаются за независимость Украины и против российской агрессии. На Форум ненадолго заглянул Витаутас Ландсбергис, первый лидер Литвы после восстановления ее независимости от СССР. Несмотря на только что перенесенную операцию, 92-летний профессор произнес речь, на которую собравшиеся не решились отвечать.

Витаутасу Ландсбергису, который является дедом действующего министра иностранных дел Литвы, дали слово во время дискуссии «Новый мировой порядок. Альянс демократий и сговор криминальных диктатур в XXI веке», в которой приняли участие депутат Рийгикогу от «Партии реформ» Ээрик-Нийлес Кроссь, сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров и депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда. Ландсбергис говорил прямо из зала, сидя в первом ряду в военной кепке с гербом Украины.

Витаутас Ландсбергис выступает на Форуме Свободной России, 5 октября 2024 года, Вильнюс, Литва.
Витаутас Ландсбергис выступает на Форуме Свободной России, 5 октября 2024 года, Вильнюс, Литва. Фото: Форум свободной России
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