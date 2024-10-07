На торжественной церемонии в США был поднят флаг СССР

Всего Зал славы пополнился дюжиной новых имен, среди них Владимир Акимов, ставший олимпийским чемпионом по водному поло в Москве в 1980 году, и Юлия Пахалина, получившая такую ​​же награду в прыжках в воду в Сиднее в 2000 году. Поскольку среди награжденных были спортсмены из бывшего СССР и России, на церемонии присутствовали и соответствующие флаги.

Новых членов Зала славы объявили 27 февраля этого года, но торжественная церемония состоялась лишь сейчас. Владимира Акимова, трагически погибшего в возрасте 34 лет, представлял его сын Роман Акимов. Памятные кубки вручил двукратный олимпийский чемпион по плаванию Ленни Крайзельбург.

«В зале было много людей. Американских спортсменов и их тренеров пришли чествовать многочисленные болельщики и родственники, китайцев представлял их фан-клуб. Когда было объявлено имя моего отца, я понял, что те немногие, кто аплодировал, сделали это только из вежливости», - поделился впечатлениями с порталом «Спорт-Экспресс» Роман Акимов.

Он продолжил: «Традиционно слово предоставляют всем лауреатам. Я сказал, что в нашей жизни ничего не происходит случайно. Папа трагически погиб 5 октября 1987 года, и теперь, 37 лет спустя, вы вводите его в Зал славы. Когда я сказал это, по залу прошел шорох, и вдруг люди начали вставать со своих мест. В этот момент у меня на глазах выступили слезы.

Мне показалось, что организаторы тоже были в замешательстве. В этом году впервые была прямая трансляция по телевидению, все было расписано по минутам. И вот вдруг внезапно происходит такое. Но такие эмоции невозможно остановить. Мне вручили награду, я хотел уйти со сцены, но меня под аплодисменты пригласили обратно».

Акимов добавил, что позже к нему приходили многие люди и рассказывали, как его слова тронули их сердца.

В 1980 году эстонский пловец Майт Рийсман также входил в золотую команду московской Олимпиады.

Также были включены в Зал славы пловцы Ларс Фрёландер (Швеция), Даниэль Дюрта (Венгрия), Дана Фоллмер (США), женская эстафетная сборная Монреаля 1976 года вольным стилем (Ширли Бабашофф, Венди Больоли, Ким Пейтон, Джилл Стеркель), прыгун в воду Александр Депати (Канада), ватерполистка Кармела «Лилли» Аллуччи (Италия), синхронистка Виржини Дедье (Франция), тренер Деннис Персли (США) и официальные лица, представляющие эту дисциплину, Дейл Нойбургер и Алекс Блаватник (США).