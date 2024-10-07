Фото В Таллинне водитель на арендованном автомобиле снес столб

В воскресенье, 6 октября, в 8.10 спасателям поступил вызов в Нымме на Пярнуское шоссе, где автомобиль Bolt Drive попал в ДТП, сообщает Пыхьяский спасательный центр.

Медики скорой помощи осмотрели водителя на месте. Спасатели сняли клеммы с аккумулятора и переместили машину так, чтобы можно было возобновить движение. Полиция на месте регулировала движение, а упавшим столбом занимались электрики.