Падение потребительских цен в Эстонии в сентябре было вызвано в основном снижением цен на моторное топливо, утверждает старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
Банк: спад цен на энергию повлек за собой в Эстонии обвал и остальных цен
«В сентябре цена на нефть упала на фоне критического положения дел в мировой экономике, особенно экономики Китая. Однако в начале октября цены на нефть снова пошли вверх в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке. Однако вероятность атаки на нефтяные месторождения Ирана невелика. ОПЕК сможет скорректировать уровень добычи в случае необходимости, а США сделают все возможное, чтобы цены на нефть не взлетели в преддверии выборов», - пояснила Эльмик.
Помимо цен на моторное топливо в сентябре снизилась и стоимость электричества, отметила экономист. «Цены на электроэнергию упали, так как вновь включился в работу эстонско-финский кабель Estlink2, а теплая погода снизила спрос. В октябре стало холоднее и цены на электричество снова выросли. Цена на электроэнергию также выросла в октябре из-за увеличения платы за пользование сетью», - напомнила Эльмик.