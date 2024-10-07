Банк: спад цен на энергию повлек за собой в Эстонии обвал и остальных цен

«В сентябре цена на нефть упала на фоне критического положения дел в мировой экономике, особенно экономики Китая. Однако в начале октября цены на нефть снова пошли вверх в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке. Однако вероятность атаки на нефтяные месторождения Ирана невелика. ОПЕК сможет скорректировать уровень добычи в случае необходимости, а США сделают все возможное, чтобы цены на нефть не взлетели в преддверии выборов», - пояснила Эльмик.