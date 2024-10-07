В этом году количество заявлений на одну вакансию увеличилось. Если в третьем квартале прошлого года в среднем подавалось 39 заявлений на одно место, то в этом году уже 51. Самая высокая конкуренция наблюдается в IT-секторе, где на одну вакансию в третьем квартале претендовали 60 человек - это на 64% больше, чем год назад, согласно данным портала CVKeskus.ee.
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Конкуренция за рабочие места растет: в некоторых сферах до 83 заявлений на вакансию
Однако, как отмечает руководитель отдела подбора персонала CVKeskus.ee Грете Адлер, IT-сфера не самая конкурентная. Больше всего заявок поступает на вспомогательные должности, где на каждую вакансию подано в среднем 83 заявления.
Конкуренция выше среднего также в сферах маркетинга, транспорта, обслуживания и продаж, где на одно рабочее место претендуют 72, 66, 65 и 61 человек соответственно.