Конкуренция за рабочие места растет: в некоторых сферах до 83 заявлений на вакансию

В этом году количество заявлений на одну вакансию увеличилось. Если в третьем квартале прошлого года в среднем подавалось 39 заявлений на одно место, то в этом году уже 51. Самая высокая конкуренция наблюдается в IT-секторе, где на одну вакансию в третьем квартале претендовали 60 человек - это на 64% больше, чем год назад, согласно данным портала CVKeskus.ee.