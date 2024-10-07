В начале октября государственный Эстонский центр резервов (EVK) заключил договоры с торговцами, работающими под марками Coop, Lidl, Grossi Toidukaubad, Rimi и Selver, на создание 27 кризисных магазинов в двенадцати уездах.
Эстония к 2026 году создаст 110 кризисных магазинов
Об этом BNS сообщила пресс-служба центра, отметив, что в ходе первого тендера EVK искал кризисные магазины в 61 регионе Эстонии, но заявки поступили чуть более чем из половины опрошенных регионов.
По словам члена правления Эстонского центра запасов Прийта Плоомпуу, результаты первого конкурса в целом удовлетворительные.
«Логика работы кризисных магазинов является новой для Эстонии, где как частные операторы, так и государство берут на себя обязательства по достижению большей устойчивости к кризисам в интересах общества. Центр запасов, со своей стороны, обеспечит магазины мощными электрогенераторами. Торговцы инвестируют в модернизацию своих технических систем, чтобы в случае масштабного отключения электроэнергии магазин, его аптека и банкомат могли продолжать работать на альтернативном источнике питания. Такая модель сотрудничества требует привыкания и повышения осведомленности бизнеса», - пояснил Плоомпуу.
Согласно договору, магазинам отводится 18 месяцев на адаптацию своих систем электроснабжения к генератору, однако этот срок, скорее всего, будет значительно короче.
По согласованию с Министерством региональных дел и сельского хозяйства, EVK не будет раскрывать подробное местоположение кризисных магазинов из соображений безопасности. Как только тот или иной региональный кризисный магазин будет готов к работе, Центр запасов передаст эту информацию местным региональным кризисным комиссиям и органам местных самоуправлений.
EVK планирует объявить следующий тендер для кризисных магазинов осенью этого года. Будут добавлены новые регионы, и торговцы смогут вновь предложить магазины в городах и местных самоуправлениях, которые не участвовали в первом конкурсе. В середине октября EVK организует еще один информационный день для предпринимателей, чтобы объяснить принципы закупок.
Правительство поставило перед EVK задачу к концу 2026 года сделать 110 продовольственных магазинов и магазинов первой необходимости по всей Эстонии устойчивыми к кризисам. В качестве минимального требования магазины сети в условиях кризиса должны быть открыты пять часов в день и иметь в наличии ассортимент наиболее распространенных продуктов питания и предметов первой необходимости. Если в одном здании с магазином находятся банкомат и аптека, они также должны быть снабжены генератором для обеспечения основных потребностей в электроэнергии.
Параллельно с поиском кризисных магазинов EVK закупит для них подходящие генераторы мощностью от 80 до 250 кВА. Первые генераторы будут готовы к поставке в магазины в конце этого года.
Создание сети кризисных магазинов на всей территории Эстонии обойдется в 4-5 миллионов евро, из которых наибольшие расходы придутся на покупку и обслуживание генераторов.
Сеть кризисных магазинов будет создана Министерством региональных дел и сельского хозяйства, Министерством экономики и коммуникаций и Эстонским центром запасов в сотрудничестве с предприятиями торговли.