Эстония к 2026 году создаст 110 кризисных магазинов

Об этом BNS сообщила пресс-служба центра, отметив, что в ходе первого тендера EVK искал кризисные магазины в 61 регионе Эстонии, но заявки поступили чуть более чем из половины опрошенных регионов.

По словам члена правления Эстонского центра запасов Прийта Плоомпуу, результаты первого конкурса в целом удовлетворительные.

«Логика работы кризисных магазинов является новой для Эстонии, где как частные операторы, так и государство берут на себя обязательства по достижению большей устойчивости к кризисам в интересах общества. Центр запасов, со своей стороны, обеспечит магазины мощными электрогенераторами. Торговцы инвестируют в модернизацию своих технических систем, чтобы в случае масштабного отключения электроэнергии магазин, его аптека и банкомат могли продолжать работать на альтернативном источнике питания. Такая модель сотрудничества требует привыкания и повышения осведомленности бизнеса», - пояснил Плоомпуу.

Согласно договору, магазинам отводится 18 месяцев на адаптацию своих систем электроснабжения к генератору, однако этот срок, скорее всего, будет значительно короче.

По согласованию с Министерством региональных дел и сельского хозяйства, EVK не будет раскрывать подробное местоположение кризисных магазинов из соображений безопасности. Как только тот или иной региональный кризисный магазин будет готов к работе, Центр запасов передаст эту информацию местным региональным кризисным комиссиям и органам местных самоуправлений.