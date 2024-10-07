В Дании рядом с посольством Израиля произошел очередной взрыв

Взрыв произошел примерно в 500 метрах от посольства, через пять дней после двух других взрывов вблизи здания, по подозрению в которых под стражей находятся двое граждан Швеции.

«Мы, конечно, рассматриваем возможность связи сегодняшнего взрыва с предыдущими инцидентами», - сказала инспектор копенгагенской полиции Трине Мёллер. Однако, по ее словам, пока нет доказательств такой связи, и взрыв, который произошел в понедельник, скорее всего, связан с перестрелкой.

Шведская служба безопасности СЭПО после взрывов 2 октября в Копенгагене заявила, что они, как и стрельба у израильского посольства в Стокгольме днем ранее, могут быть связаны с Ираном. В мае шведская разведка сообщала, что Иран вербует членов шведских группировок для проведения насильственных акций против интересов Израиля и других стран.