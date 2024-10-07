Украина должна начать бить дальнобойным западным оружием вглубь российской территории, а тем временем зарубежная оппозиция Путина подготовит новую символику вместо российского триколора. Такие мысли и задачи прозвучали на XIII Форуме Свободной России, прошедшем в Вильнюсе под руководством тринадцатого чемпиона мира по шахматам и политика Гарри Каспарова.
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Отказ от российской символики и удары по РФ: о чем еще договорились на Форуме Свободной России (4)
Погода в столице Литвы в прошлые выходные активно склоняла любого там оказавшегося к долгим приятным прогулкам. Увы, такой подарок судьбы был недоступен участникам Форума Свободной России, заседавшим в одном из центральных отелей Вильнюса.
Политик Гарри Каспаров, генеральный докладчик ПАСЕ по российским демократическим силам Ээрик-Нийлес Кроссь, журналист Евгений Киселев и еще несколько десятков политологов, юристов, социологов, медиаэкспертов и бывших политзаключенных два дня подряд выводили формулу победы Украины, пытались разрешить кризис российской политэмиграции и договориться, как будет выглядеть постпутинское устройство России.