Дискуссии на Форуме Свободной России варьировались от трагичных до комичных и обратно. На фото: Ээрик-Нийлес Кроссь и Гарри Каспаров.

Украина должна начать бить дальнобойным западным оружием вглубь российской территории, а тем временем зарубежная оппозиция Путина подготовит новую символику вместо российского триколора. Такие мысли и задачи прозвучали на XIII Форуме Свободной России, прошедшем в Вильнюсе под руководством тринадцатого чемпиона мира по шахматам и политика Гарри Каспарова.