Согласно данным опроса, 16 процентов жителей Ида-Вирумаа абсолютно уверены, что в наступающем году у них будут финансовые затруднения.

По словам руководителя предприятия, занимающегося долговым производством, GS Core Софии Кирсимаа, экономическая незащищенность жителей Северо-Восточной Эстонии значительно выше, чем в других частях Эстонии.

«В опросе, проведенном год назад, уже была заметная разница между Ида-Вирумаа и другими регионами, но в этом году страх не справиться с повседневным обязательствами увеличился еще на пять процентных пунктов», – пояснила Кирсимаа и привела пример обратного: если в Харьюмаа полностью уверены в своей платежеспособности 20 процентов опрошенных, то среди жителей Ида-Вирумаа таких всего шесть процентов, то есть, более чем в три раза меньше.

Исследование также выявило большие различия между финансовом положением эстоноязычных и русскоязычных респондентов.

«Среди русскоязычных респондентов в два раза больше людей, которые в течение последнего года неоднократно задерживали оплату счетов из-за недостатка денег. Среди эстонцев этот показатель составил девять процентов, а среди русскоязычных респондентов – целых 18 процентов», – сказала Кирсимаа и уточнила, что среди эстонцев этот показатель за год не изменился, а вот среди русскоязычных он увеличился на пять процентных пунктов.

«Каждый третий из числа русскоязычных респондентов был вынужден брать кредит на повседневные расходы, то есть, оплату продуктов питания, жилищного кредита и коммунальных услуг, а в прошлом году это пришлось сделать каждому пятому респонденту», – добавила Кирсимаа.