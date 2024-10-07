Эстония разрабатывает долгосрочный план финансирования высшего образования

Эту группу созвала министр образования и науки Кристина Каллас. По ее словам, важно обеспечить устойчивое развитие высшего образования на эстонском языке. «Наша цель - создать долгосрочный план финансирования, который будет учитывать потребности государства и рынка труда, а также определить, как можно привлекать частные средства в будущем», - пояснила Каллас. На первом заседании группа обсудит, как лучше связать финансирование с обязанностями высших учебных заведений.

В состав рабочей группы входят представители университетов, прикладных высших учебных заведений, Эстонского союза студентов, Центрального союза работодателей, Торгово-промышленной палаты, а также других научных и профсоюзных организаций.

В ближайшие месяцы группа рассмотрит несколько ключевых вопросов, таких как распределение обязанностей между вузами, правила выделения финансовой поддержки, систему студенческих кредитов и стипендий, а также степень интернационализации вузов и возможность привлечения частных инвестиций.

Рабочая группа должна представить свои предложения по долгосрочному плану финансирования высшего образования до конца февраля 2025 года.

В коалиционном соглашении также предусмотрено, что, наряду с бесплатным высшим образованием, университеты смогут в некоторых случаях взимать плату за обучение по программам на эстонском языке.

На поддержку высшего образования в 2025 году из госбюджета выделено 299,2 миллиона евро. На операционную поддержку университетов и прикладных вузов будет направлено 262,6 миллиона евро, что на 30,2 миллиона больше, чем в 2024 году.