ФОТО Полиция просит помощи в установлении личности человека, подозревающегося в серии ограблений

30 сентября в Мустамяэ у 83-летней жертвы неустановленный злоумышленник отобрал сумку, в которой находились ее ID-карта и наличные. 6 октября в Кристийне на улице Хайгру было совершено нападение на 79-летнюю женщину: добычей грабителя стала сумка с документами, телефоном, личными вещами и наличными. В тот же день в Кристийне на Нымме-теэ 86-летняя потерпевшая также лишилась сумки.

По словам руководителя отдела Пыхьяской префектуры по борьбе с преступлениями против личности Хиско Вареса, во время ограблений никто серьезно не пострадал, но жертвы, несомненно, очень напуганы и их чувство безопасности подорвано.

«Пока нельзя с уверенностью утверждать, что эти случаи связаны между собой, однако у них есть общие черты. Например, по предварительным данным, все ограбления совершил мужчина, передвигающийся на велосипеде: в ходе расследования мы просмотрели множество записей с камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что грабителем может быть определенный веллосипедист», - сказал Варес.

Всех, кто располагает дополнительной информацией о совершенных ограблениях или узнает человека на фотографиях, полиция просит сообщить по электронной почте pohja.isikuvihje@politsei.ee или по телефону 58541156.