Открытие улиц Хобуяама и Лайкмаа завершит объезд для 15 автобусных линий

«После почти двух лет объездных маршрутов многие автобусные линии, проходящие через центр города, смогут вернуться к своим обычным маршрутам, - отметил вице-мэр Кристьян Ярван. - Поскольку многие пассажиры привыкли к временным маршрутам, я рекомендую пересмотреть свои ежедневные пути передвижения. Мы также готовимся к открытию трамвайной линии в Старый порт в конце года».

Начиная с 21 октября по обычным маршрутам в центре города начнут курсировать следующие линии: № 1, 14, 15, 18, 18A, 20, 20A, 29, 31, 34, 38, 44, 55, 60 и 63. Также в полном объеме будет открыт автобусный терминал Виру, где снова будут начальные остановки нескольких линий (№1, 14, 15, 18, 18A, 20A, 29, 34, 38 и 44).

Подробная информация о расписаниях, остановках и маршрутах доступна на сайте.